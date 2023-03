CdS – “Meglio Kane per un motivo”

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 16 marzo 2023) 2023-03-16 11:41:45 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del Corriere: Quattro gol in cinque partite in Champions League per Victor Osimhen, eppure non è lui l’attaccante ideale per il Manchester United per la prossima stagione. Lo dice Thierry Henry, storico centravanti dell’Arsenal, che ha commentato per Paramount+ le notti Champions. Parlando del bomber di Spalletti, pur elogiandolo, Henry fa sapere che per lo United l’attaccante ideale per caratteristiche e per il gioco e lo sviluppo della manovra sarebbe Harrydel Tottenham. Napoli, il pensiero di Henry su Osimhen Un giudizio soggettivo – e la considerazione chegià conosca il campionato inglese – pur non negando le doti e il talento dell’attaccante del Napoli autore di tre gol con l’Eintracht e di una doppietta nella ...