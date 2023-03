Catanzaro ad un passo dalla Serie B: ecco quanti punti mancano per la matematica (Di giovedì 16 marzo 2023) Il Catanzaro è sempre più vicino alla Serie B. Il club calabrese, dopo la vittoria arrivata contro il Monterosi nel turno infrasettimanale di Serie C, si trova adesso a +16 dal Crotone secondo, e a 6 gare dal termina della regular season. Già domenica quindi, nel match in trasferta contro la Gelbison (che si giocherà per l’occasione all’Arechi di Salerno), servirà una vittoria per festeggiare. Premesso però che, contemporaneamente, il Crotone batterà la Viterbese. Se invece il Crotone non dovesse vincere, allora il risultato del Catanzaro sarà ininfluente, avendo anche la meglio negli scontri diretti, e sarà Serie B. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 16 marzo 2023) Ilè sempre più vicino allaB. Il club calabrese, dopo la vittoria arrivata contro il Monterosi nel turno infrasettimanale diC, si trova adesso a +16 dal Crotone secondo, e a 6 gare dal termina della regular season. Già domenica quindi, nel match in trasferta contro la Gelbison (che si giocherà per l’occasione all’Arechi di Salerno), servirà una vittoria per festeggiare. Premesso però che, contemporaneamente, il Crotone batterà la Viterbese. Se invece il Crotone non dovesse vincere, allora il risultato delsarà ininfluente, avendo anche la meglio negli scontri diretti, e saràB. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Catanzaro ad un passo dalla #SerieB: ecco quanti punti mancano per la matematica - TgrRaiCalabria : Turno infrasettimanale di #serieC: solo un pareggio per il Crotone che impatta ad Andria 0-0. Tra poco, alle 17,30,… - TgrRaiCalabria : Continua la sfida a distanza tra le due calabresi di C. Ma con i tre punti al Ceravolo, il #Catanzaro sarebbe a un… - Jo_Reporter : In arrivo la prima matematica promozione. In #SerieC, il @USCatanzaro1929 è ad un passo dal ritorno in #SerieB che… - UsCatanzaroNET : Catanzaro, un altro passo verso la serie B -