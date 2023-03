Castellone “Combattere la tragedia del lavoro povero”

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 16 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Crediamo che ridare dignità alsia un obiettivo prioritario per il Paese perchè oggi anche chi lavora non esce dalla povertà. Questa è la”. Lo ha detto Mariolina, vicepresidente del Senato ed esponente del Movimento 5 Stelle, intervistata da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell’agenzia Italpress.“Abbiamo 4,5 milioni di lavoratori poveri”, ha aggiunto. “I dati del ministero del– ha evidenziato – ci dicono che il 13% dei nuovi contratti dura un giorno. Con l’idea di rendere più flessibile il mercato del, che ha spinto la politica a queste nuove modalità contrattuali, si è arrivati a rendere sempre più precario e instabile il”. Una riflessione anche sul salario minimo. “Bene che il Pd abbia sciolto le ...