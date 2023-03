Caso Cospito, annullata un’ordinanza di custodia per il detenuto anarchico (Di giovedì 16 marzo 2023) Secondo quanto riporta l’Ansa, il Tribunale del Riesame di Perugia ha annullato un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Alfredo Cospito. Stessa cosa per altri 5 indagati a vario titolo, con l’anarchico, per istigazione a delinquere, aggravata dalle finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico in relazione ad alcuni articoli pubblicati sulla rivista Vetriolo. Due immagini di Alfredo Cospito: a sinistra una foto scattata nell’ottobre del 2013, e a destra nel dicembre 2022. Foto AnsaTuttavia al momento il Tribunale del Riesame ha depositato solo il dispositivo del provvedimento. Per cui non è possibile stabilire quali siano i motivi all’origine dell’annullamento dell’ordinanza cautelare che risale al novembre del 2021. La motivazione apparirà entro un termine di 45 ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 16 marzo 2023) Secondo quanto riporta l’Ansa, il Tribunale del Riesame di Perugia ha annullatodicautelare nei confronti di Alfredo. Stessa cosa per altri 5 indagati a vario titolo, con l’, per istigazione a delinquere, aggravata dalle finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico in relazione ad alcuni articoli pubblicati sulla rivista Vetriolo. Due immagini di Alfredo: a sinistra una foto scattata nell’ottobre del 2013, e a destra nel dicembre 2022. Foto AnsaTuttavia al momento il Tribunale del Riesame ha depositato solo il dispositivo del provvedimento. Per cui non è possibile stabilire quali siano i motivi all’origine dell’annullamento dell’ordinanza cautelare che risale al novembre del 2021. La motivazione apparirà entro un termine di 45 ...

