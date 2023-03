Caso Cerciello Rega, la Cassazione annulla le condanne dei due americani (Di giovedì 16 marzo 2023) . Processo di appello da rifare La Cassazione ha annullato le sentenze del processo di appello ai due americani, ritenuti colpevoli dell’omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega, avvenuto il 26 luglio 2019. Le condanne a 24 e 22 anni dei due studenti americani, Gabriel Christian Natale Hjorth e Finnegan Lee Elder, sono state annullate e il processo di Appello da rifare. Alla base della motivazione della Corte di Cassazione c’è la volontà di chiarire alcune sottovalutazioni e di non lasciare alcuna ambiguità. Infatti, per Helder la condanna a 24 anni di reclusione è stata annullata con “rinvio sulle circostanze aggravanti e sulla sussistenza del reato di resistenza a pubblico ufficiale”. Mentre per Gabriele Natale ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 16 marzo 2023) . Processo di appello da rifare Lahato le sentenze del processo di appello ai due, ritenuti colpevoli dell’omicidio del carabiniere Mario, avvenuto il 26 luglio 2019. Lea 24 e 22 anni dei due studenti, Gabriel Christian Natale Hjorth e Finnegan Lee Elder, sono statete e il processo di Appello da rifare. Alla base della motivazione della Corte dic’è la volontà di chiarire alcune sottovalutazioni e di non lasciare alcuna ambiguità. Infatti, per Helder la condanna a 24 anni di reclusione è statata con “rinvio sulle circostanze aggravanti e sulla sussistenza del reato di resistenza a pubblico ufficiale”. Mentre per Gabriele Natale ...

