Casa, il conto della patrimoniale mascherata: una rapina, quanto paghi (Di giovedì 16 marzo 2023) Matteo Salvini aveva già bollato l'incombente direttiva Ue sulle case come una «patrimoniale mascherata». Non solo manca uno stanziamento europeo che possa alleviare gli oneri a carico dei bilanci nazionali, ma per l'Italia il conto da pagare potrebbe essere salatissimo. Stando ai calcoli dell'Ance, infatti, il costo per l'applicazione della direttiva sarebbe pari a 59 miliardi di euro. Quasi tre punti percentuali di Pil e il doppio della manovra finanziaria per il 2023. Uno sforzo di dimensioni belliche che, tra l'altro, penalizzerà molto di più l'Italia rispetto agli altri grandi Paesi europei. Sulla base delle certificazioni degli edifici raccolti sempre dall'associazione dei costruttori, infatti, il 60% degli immobili italiani si trova nelle due classi energetiche peggiori (G e F), contro il 17% ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023) Matteo Salvini aveva già bollato l'incombente direttiva Ue sulle case come una «». Non solo manca uno stanziamento europeo che possa alleviare gli oneri a carico dei bilanci nazionali, ma per l'Italia ilda pagare potrebbe essere salatissimo. Stando ai calcoli dell'Ance, infatti, il costo per l'applicazionedirettiva sarebbe pari a 59 miliardi di euro. Quasi tre punti percentuali di Pil e il doppiomanovra finanziaria per il 2023. Uno sforzo di dimensioni belliche che, tra l'altro, penalizzerà molto di più l'Italia rispetto agli altri grandi Paesi europei. Sulla base delle certificazioni degli edifici raccolti sempre dall'associazione dei costruttori, infatti, il 60% degli immobili italiani si trova nelle due classi energetiche peggiori (G e F), contro il 17% ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Libero_official : #Casagreen, Le stime degli ingegneri di #Oice: spese fino a 40mila euro ad appartamento - Natasha44961536 : RT @Tanechka48RU: @3Shvets @dimash_official DIMASH CONCERT YEREVAN Dimash ha un aspetto così organico sul palco che ti rendi subito conto… - CarmenGuzmanRo5 : RT @Tanechka48RU: @3Shvets @dimash_official DIMASH CONCERT YEREVAN Dimash ha un aspetto così organico sul palco che ti rendi subito conto… - alwaysinmbd : non so se vi state rendendo conto che a napoli non si può uscire di casa perché ci stanno i pazzi che vengono fino… - angelopaoletti3 : @Il_Levriero @Libero_official Carrà ha condotto/ideato programmi tv,anche un Sanremo,diretto spettacoli,cantato,rec… -