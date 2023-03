Cartabianca | Mauro Corona commenta lo scoop di Novella su Roberto Cavalli

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... kronos9092 : @Mauro_Gilli più leggo tweet su #cartabianca e più la associo alla #cartaigienica - Malcom_DiPasqua : @Mauro_Gilli Cartabianca e #Haribo hanno solo due tipi di pubblico, quelli che si vergognano di essere associati pe… - CARLUCC69616492 : @Sofiajeanne @Mauro_Gilli @BBerlinguer @Cartabiancarai3 CARTABIANCA È UNA TRASMISSIONE DI MERDA.!!!! - francofumarola : @Sofiajeanne @Mauro_Gilli @BBerlinguer @Cartabiancarai3 .Concordo, Cartabianca non fa informazione, è uno show, anz… - M_Pollastrelli : @Mauro_Gilli Come ha detto, fa il suo lavoro: #cartabianca è un programma che andrebbe chiuso, condotto da una pers… -

Come ogni martedì Bianca Berlinguer ha aperto, su Rai3, con l'intervento a distanza diCorona . Impossibile non parlare di Elly Schlein , che vincendo a sorpresa le primarie del Pd ha aperto un nuovo capitolo per i dem, che si ...La puntata del 21 febbraio di, programma televisivo che va in onda il martedì sera su Rai3, si apre con il consueto botta e risposta tra Bianca Berlinguer eCorona. Allo scrittore viene prima di tutto chiesto ...E proprio di Ue, la stessa Ue travolta dal Qatargate , si torna a parlare a, il ... "Italiani razzisti Non solo":Corona peggio della Egonu, l'insulto alla Nazione

CartaBianca, Mauro Corona peggio di Paola Egonu: "Italiani razzisti Non solo" Liberoquotidiano.it

Stasera - 7 marzo 2023 - su Rai 3 torna Cartabianca: ecco le anticipazioni, gli ospiti di stasera e le info su dove vedere la puntata ...