Carta d'identità elettronica: 18 e 19 marzo nuovo Open day con prenotazione nei municipi IV e XI e negli ex Pit (Di giovedì 16 marzo 2023) Proseguono gli Open Day di Roma Capitale dedicati alla Carta d'identità elettronica: sabato 18 marzo è prevista l'apertura straordinaria degli uffici anagrafici dei municipi IV e XI e degli ex Punti Informativi Turistici del centro. I tre chioschi di Piazza di Santa Maria Maggiore, Piazza delle Cinque Lune e Piazza Sonnino saranno operativi anche nella giornata di domenica 19 marzo. Per richiedere la Carta d'identità elettronica nei fine settimana è obbligatorio prenotare il proprio appuntamento a partire dalle ore 9 di venerdì 17 marzo, fino a esaurimento delle disponibilità, tramite il sito Agenda CIE del Ministero dell'Interno (https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/).

