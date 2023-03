Carri armati, si arma anche la Lituania (Di giovedì 16 marzo 2023) Preoccupano i cinquecento chilometri che separano Vilnius da Mosca, e soprattutto i 450 circa di confine che ha in comune la piccola repubblica baltica con la russofila Bielorussia. E sopra ogni cosa, desta preoccupazione la situazione russo-ucraina e la posizione politica di Minsk, tanto che il capo della Difesa lituana, il tenente generale Valdemaras Rupšys, ha annunciato l'obiettivo militare del Paese di acquisire 54 nuovi Carri armati per rafforzare le capacità di combattimento dell’esercito. “Stiamo proponendo di trasformare un battaglione di fanteria meccanizzata in un battaglione di Carri armati”, ha detto Rupšys intervistato dall’emittente locale Tv3. Il capo della Difesa nazionale ha affermato che il governo nazionale ha già ricevuto i requisiti della forza ... Leggi su panorama (Di giovedì 16 marzo 2023) Preoccupano i cinquecento chilometri che separano Vilnius da Mosca, e soprattutto i 450 circa di confine che ha in comune la piccola repubblica baltica con la russofila Bielorussia. E sopra ogni cosa, desta preoccupazione la situazione russo-ucraina e la posizione politica di Minsk, tanto che il capo della Difesa lituana, il tenente generale Valdemaras Rupšys, ha annunciato l'obiettivo militare del Paese di acquisire 54 nuoviper rafforzare le capacità di combattimento dell’esercito. “Stiamo proponendo di trasformare un battaglione di fanteria meccanizzata in un battaglione di”, ha detto Rupšys intervistato dall’emittente locale Tv3. Il capo della Difesa nazionale ha affermato che il governo nazionale ha già ricevuto i requisiti della forza ...

