Carrello della spesa sempre più vuoto | per Coldiretti | “Urge raddoppiare le risorse destinate all’agroalimentare nel Pnrr”

(Di giovedì 16 marzo 2023) Come rivelano i dati elaborati dall’Istat sull’inflazione, a febbraio sarebbe stato registrato un calo del 9,1% tuttavia, fa giustamente notare, visto invece all’aumento subito dai prezzi dei beni alimentari (cresciuti in media del 12,9%), la sensazione è quella di trovarci di fronte a dati in evidente controtendenza! Basta allo zucchero, che ha toccato punte massime del 55%, od all’olio di semi (senza contare poi quello di girasole, ‘made in Ucraina’).: “Le difficoltà si estendono infatti dalle tavole dei consumatori alle imprese” Nello specifico, spiega ancora, “Ad aumentare sono sia i prezzi degli alimentari non lavorati (+8,7%) che soprattutto quelli lavorati (+15,5%) che risentono del balzo dei costi di produzione legati alla trasformazione e dal ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : I prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona (il cosiddetto carrello della spesa) a febbrai… - fanpage : Gli ultimi dati Istat aggiornati rivedono al ribasso l’inflazione, ma segnalano anche un aumento netto dei prezzi d… - pasqualedicar11 : Per il carrello della spesa a febbraio i prezzi accelerano, +12,7% - Marisa73354936 : @Sofia30657815 aspettare ore al super col carrello della spesa il proprio turno infagottati dal freddo con mascheri… - annamar_65 : @GiorgiaMeloni Con loro qualcuno si è salvato, con voi, solo i vostri amichetti????? Bollette alle stelle, carrello… -

Lagarde ha insistito su prezzi ancora alti che vanno rallentati e d'altronde il nostro Paese stesso presenta unspesa in accelerazione ancora a febbraio. Il tutto, però, in un contesto ..."Come conseguenza di tali andamenti, si accentua la crescita su base annuacomponente di fondo (+6,3%) e quella del cosiddetto 'spesa, che risale a +12,7%, dopo il rallentamento ...Le cifre dell'Istat I prezzi dei beni alimentari, per la curacasa epersona (il cosiddettospesa) a febbraio 2023 registrano un'accelerazione in termini tendenziali (da +...

Confesercenti, l'inflazione cala anche a Verona ma il "carrello della spesa" resta caro VeronaSera

In calo dal +10,0% di gennaio. +6,3% la componente di fondo (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 mar - Nel mese di febbraio 2023, l'Istat stima che l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l' ...In controtendenza all’andamento generale accelerano i prezzi dei beni alimentari che aumentano in media del 12,9% con punte massime del 55% per lo zucchero di cui l’Italia è fortemente deficitaria e d ...