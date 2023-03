Carrara Card 2023 | oltre 500 abbonamenti acquistati dalla riapertura del museo

Il giovane tennista di, infatti, ha scelto di giocare, nel mese di febbraio, tre tornei su ... fuori dalla top 100, può giocare il torneo in virtù di una wild. Dall'altro lato del campo, ......libera i tagliandi per i settori Curva Ferrovia e Curva Piscina saranno acquistabili tramite Eagleo senza obbligo della stessa per i residenti nella provincia della Spezia o Massa -, ...Non prima di mercoledì il 20enne din.18 del ranking e primo favorito del seeding ("bye" all'esordio), attende il vincente del match tra lo spagnolo Jaume Munar, n.66 ATP, e la wild...

Family Pack: promozioni in curva per le ultime cinque partite! Spezia Calcio Sito Ufficiale

I periti del gip certificano la capacità di intendere e volere dell’indagato. Ma la difesa la contesta. Il falegname è in carcere per una sentenza passata in giudicato per una rapina avvenuta a Fossol ...