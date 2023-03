Caro Porro, sono un celerino: a Napoli ci hanno mandato al massacro (Di giovedì 16 marzo 2023) Caro Porro, è indecente quanto accaduto ieri a Napoli. A noi poliziotti dei reparti inquadrati e a chi ha dovuto affrontare questi malviventi tedeschi dovrebbero fare una statua. Per non aver perso la pazienza e per aver fatto da pupazzetti come ormai vuole questo Stato, perché di questo si tratta! A cosa servono tutti quegli uomini se poi sono nascosti altrove e nei punti nevralgici alla fine c’erano solo poche decine tra poliziotti e carabinieri? Il sistema-sicurezza ormai si regge sulle poltrone dei graduati… E ce ne fosse uno disposto ad assumersi la responsabilità di tutte le situazioni critiche che ormai iniziano ad essere davvero troppe. La “truppa” rischia la vita ed è costretta a lavorare in condizioni allucinanti e chi decide cosa fa? Allora chiederemo interpellanza parlamentare, pretendiamo di sapere come ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 16 marzo 2023), è indecente quanto accaduto ieri a. A noi poliziotti dei reparti inquadrati e a chi ha dovuto affrontare questi malviventi tedeschi dovrebbero fare una statua. Per non aver perso la pazienza e per aver fatto da pupazzetti come ormai vuole questo Stato, perché di questo si tratta! A cosa servono tutti quegli uomini se poinascosti altrove e nei punti nevralgici alla fine c’erano solo poche decine tra poliziotti e carabinieri? Il sistema-sicurezza ormai si regge sulle poltrone dei graduati… E ce ne fosse uno disposto ad assumersi la responsabilità di tutte le situazioni critiche che ormai iniziano ad essere davvero troppe. La “truppa” rischia la vita ed è costretta a lavorare in condizioni allucinanti e chi decide cosa fa? Allora chiederemo interpellanza parlamentare, pretendiamo di sapere come ...

