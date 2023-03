Caos traffico: tra le città messe peggio c’è un’italiana (Di giovedì 16 marzo 2023) Nella classifica delle città più congestionate al mondo c’è un’italiana. È stato analizzato come traffico e Caos urbano hanno allungato i tempi di viaggio degli automobilisti in diverse parti del mondo, dove – per spostarsi da un punto all’altro – si fa più fatica a muoversi, mettendo a rischio la propria salute e dovendo fare i conti con una vivibilità sempre peggiore. Ecco cosa dicono i dati. La classifica delle città più congestionate al mondo Come ogni anno, è stato pubblicato il report “TomTom Traffic Index 2022” (consultabile qui), un’analisi sull’indice di traffico che coinvolge 390 città in 56 paesi diversi sparsi in 6 continenti. L’analisi del traffico classifica le città di tutto il mondo in base ai tempi ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 16 marzo 2023) Nella classifica dellepiù congestionate al mondo c’è. È stato analizzato comeurbano hanno allungato i tempi di viaggio degli automobilisti in diverse parti del mondo, dove – per spostarsi da un punto all’altro – si fa più fatica a muoversi, mettendo a rischio la propria salute e dovendo fare i conti con una vivibilità semprere. Ecco cosa dicono i dati. La classifica dellepiù congestionate al mondo Come ogni anno, è stato pubblicato il report “TomTom Traffic Index 2022” (consultabile qui), un’analisi sull’indice diche coinvolge 390in 56 paesi diversi sparsi in 6 continenti. L’analisi delclassifica ledi tutto il mondo in base ai tempi ...

