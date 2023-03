(Di giovedì 16 marzo 2023) "Personalmente posso solo ringraziare quel ragazzo, intravisto per una frazione di secondo, che mi ha fatta salire in treno rimanendo sul binario della stazione di Prato centrale", scrive Sara ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Disastro metro B a Roma: treni strapieni, caos e continui ritardi. Pendolari allo stremo -

"Personalmente posso solo ringraziare quel ragazzo, intravisto per una frazione di secondo, che mi ha fatta salire in treno rimanendo sul binario della stazione di Prato centrale", scrive Sara ...Le foto, condivise anche sui social, testimoniano ilin cui sprofonda la metro B nelle ore di ... E sulle banchine, come fatto notare da molti, la folla è pericolosamente vicina ai binari:...C'è il dramma della Sanità, ildei rifiuti (che però risale a Polverini) e c'è una crisi ... Poi ci sono i trasporti che non ci sono, iavvelenati, la Regione che ha avocato la Roma - ...

Caos pendolari: “Lo sciopero improvviso e le assurde proposte arrivate dal capotreno”. Il racconto di un viaggio da incubo LA NAZIONE

Mentre Roberto Gualtieri fa grandi annunci e pensa al restyling delle stazioni della metro A, a Roma è caos trasporti. I treni straripano di gente, le banchine sono affollatissime e pericolose, le ...Prato, 16 marzo 2023 - “Un giorno di ordinaria follia per i pendolari toscani”. S’intitola proprio così il surreale racconto di Sara Astorino, legale, consulente di Aduc. Oggi la signora, come tutti i ...