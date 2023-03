Cane di servizio salva la situazione quando la padrona ha una crisi al supermercato (Di giovedì 16 marzo 2023) Per tante persone con problemi di salute, i cani di servizio possono essere una vera risorsa salva vita. Questi fedeli compagni vengono addestrati in modo speciale per riconoscere quando il loro padrone è in pericolo e agire, che sia prendendo le medicine o chiedendo aiuto. Un video è la prova di quanto possano essere incredibili questi animali di servizio. Mostra il momento in cui un Cane ha agito dopo che la padrona ha avuto una crisi al supermercato. L’articolo prosegue sotto la foto. Amber Laudicina, del North Carolina, ha avuto una crisi inaspettata a causa di un danno al cervello dovuto alla chemioterapia. Ha lottato contro un tumore nel 2010, secondo WGHP. Grazie al cielo, aveva al suo fianco il suo ... Leggi su it.newsner (Di giovedì 16 marzo 2023) Per tante persone con problemi di salute, i cani dipossono essere una vera risorsavita. Questi fedeli compagni vengono addestrati in modo speciale per riconoscereil loro padrone è in pericolo e agire, che sia prendendo le medicine o chiedendo aiuto. Un video è la prova di quanto possano essere incredibili questi animali di. Mostra il momento in cui unha agito dopo che laha avuto unaal. L’articolo prosegue sotto la foto. Amber Laudicina, del North Carolina, ha avuto unainaspettata a causa di un danno al cervello dovuto alla chemioterapia. Ha lottato contro un tumore nel 2010, secondo WGHP. Grazie al cielo, aveva al suo fianco il suo ...

