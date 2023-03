Cancro (Di giovedì 16 marzo 2023) Nelle prossime settimane sarai tremolante e balbettante o agile e scattante? Sarai indebolito da dubbi sterili o troverai il coraggio d’impegnarti con forza? Berrai a piccoli sorsi nervosi o tracannerai senza freni? Ti nasconderai e parlerai... Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 16 marzo 2023) Nelle prossime settimane sarai tremolante e balbettante o agile e scattante? Sarai indebolito da dubbi sterili o troverai il coraggio d’impegnarti con forza? Berrai a piccoli sorsi nervosi o tracannerai senza freni? Ti nasconderai e parlerai... Leggi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fraversion : 'Ho avuto un cancro'. A #Belve Concita De Gregorio parla per la prima volta della malattia. “Hanno scritto che ho l… - ScaltritiLab : Terzo e ultimo thread sul cancro della mammella. Oggi tocca al sottotipo più frequente, quello positivo per l’espre… - 98zerocom : Solo nel 2022 sono state eseguite 12.700 mammografie, 8.026 test per il cancro alla cervice uterina e 6.155 ricerch… - non_esset : RT @parpinellivo: #CittàDellaSalute (@IstTumori + #NeurologicoBesta) sorgerà nel terreno delle ex acciaierie #Falck non prima del 2032. Cas… - LuciaLibri : RT @AntonioRDV1: 'Lo chiamavano cancro ma era qualcosa di più di una proliferazione impazzita di cellule. Era, almeno così diceva il Mermai… -