"Cancellata la festa del papà": genitori su tutte le furie. Cos'è successo (Di giovedì 16 marzo 2023) SOCIAL. Cancellata la festa del papa da una scuola materna di Viareggio. Ecco infatti che l'istituto sospende i laboratori dei classici "lavoretti" per celebrare la figura maschile del padre in famiglia. Questa decisione a prende la preside della scuola che giustifica il tutto affermando che non voleva "discriminare i bambini che invece un padre ce l'hanno". La polemica si accende. Ecco cosa è successo. Leggi anche: Virus sinciziale nei bambini, ecco i sintomi da non sottovalutare: picco di casi a Capodanno Leggi anche: Morti nel lago ghiacciato per aiutare gli amichetti: erano solo bambini Cancellata la festa del papa da una scuola materna di Viareggio Tutto comincia qualche giorno fa quando, la preside della scuola materna di Viareggio interviene a pochi giorni dalla ...

