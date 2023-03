Campo di Mare: sul lungomare dei Navigatori etruschi fa tappa la mezza maratona (Di giovedì 16 marzo 2023) Cerveteri – “Dopo l’ufficialità della tappa della Spartan Race, la più grande gara di corsa ad ostacoli del mondo, che avrà luogo sabato 18 novembre all’interno del Parco della Legnara a Cerveteri, un’altra straordinaria giornata di sport nella nostra città. La data è già stabilita: domenica 22 ottobre il lungoMare dei Navigatori etruschi di Campo di Mare ospiterà la mezza maratona. Nei giorni scorsi mi sono confrontata con Loredana Ricci e Mauro Di Giovanni, due istituzioni dell’atletica della nostra città che immediatamente hanno confermato l’organizzazione di questo evento. Crediamo fermamente che i grandi eventi di sport possano rappresentare uno straordinario strumento di unione e aggregazione sociale. Saranno due grandi appuntamenti di sport che ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 16 marzo 2023) Cerveteri – “Dopo l’ufficialità delladella Spartan Race, la più grande gara di corsa ad ostacoli del mondo, che avrà luogo sabato 18 novembre all’interno del Parco della Legnara a Cerveteri, un’altra straordinaria giornata di sport nella nostra città. La data è già stabilita: domenica 22 ottobre il lungodeididiospiterà la. Nei giorni scorsi mi sono confrontata con Loredana Ricci e Mauro Di Giovanni, due istituzioni dell’atletica della nostra città che immediatamente hanno confermato l’organizzazione di questo evento. Crediamo fermamente che i grandi eventi di sport possano rappresentare uno straordinario strumento di unione e aggregazione sociale. Saranno due grandi appuntamenti di sport che ...

