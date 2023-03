Campionati Studenteschi “Scacchi” | l’Istituto Galilei Vetrone fa en plein

(Di giovedì 16 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiMercoledì 15 Marzo, ospitata daldi Benevento in piazza risorgimento, si è svolta la fase provinciale deidi. Causa pandemia, era dal 2019 che tale manifestazione sportiva non si teneva e come in quella circostanza, 4 scuole cittadine si sono confrontate per le diverse categorie Allievi e Juniores. Hanno partecipato per la sola categoria Allievi maschile L’alberghiero “le Streghe” guidate dal prof. Francesco Cicchella ed il liceo “La Salle” con il prof. Vincenzo De Vincentis. Per le categorie Allievi femminile, Allievi maschile e Juniores maschile il Liceo Classico “Giannone” guidate dal prof. Luciano Politi e il Liceocon il prof. Gianni Varricchio. Gli incontri, iniziati di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VesuvianoNews : Campionati studenteschi: il Liceo di Giacomo di San Sebastiano passa il turno nella Pallavolo Femminile cat. Alliev… - BuettoG : Tra gruppo sportivo, progetti sportivi, campionati studenteschi e tornei scolastici interni di Pallavolo, Calcio, T… - Tp24it : Scacchi: i Campionati Studenteschi di scena lunedì 20 marzo a Marsala - ilSaronno : Limbiate ospita i campionati studenteschi di pallavolo - AlpeCimbra : Alpe Cimbra Campionati Nazionali Studenteschi 2023 ???? alle 16 delegazioni presenti ????@liceoartisticodepero139… -

... anche il corretto comportamento degli atleti coinvolti, non solo nelle fasi di gioco, ma anche nelle funzioni di arbitraggio così come previsto dal regolamento deiSportivi. ...Si svolgeranno a Marsala lunedì 20 marzo p.v., presso la Palestra del Plesso Asta dell'I. C. Sturzo - Asta, le fasi provinciali deidi Scacchi per le Scuole Secondarie di I e II Grado ed il Trofeo Scacchi Scuola per le Scuole Primarie. A contendersi il titolo di Campione Provinciale scolastico, nelle varie ...Si svolgeranno a Marsala lunedì 20 marzo p.v., presso la Palestra del Plesso Asta dell'I. C. Sturzo - Asta, le fasi provinciali deidi Scacchi per le Scuole Secondarie di I e II Grado ed il Trofeo Scacchi Scuola per le Scuole Primarie. A contendersi il titolo di Campione Provinciale scolastico, nelle varie ...

Campionati Studenteschi indoor FVG in commistione con ... canottaggio.org

Si svolgeranno a Marsala lunedì 20 marzo p.v., presso la Palestra del Plesso Asta dell’I.C. Sturzo – Asta, le fasi provinciali dei Campionati Studenteschi di Scacchi per le Scuole Secondarie di I e II ...Quando la scuola sostiene le passioni e i talenti dei propri studenti i risultati non tardano ad arrivare. È l’impegno dimostrato dall’Istituto Comprensivo Bismantova di Castelnovo, che ha voluto sost ...