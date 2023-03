CAMCOM di Modena: Concorso per 4 Amministrativi Contabili (Di giovedì 16 marzo 2023) La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Modena ha appena emesso un Bando di Concorso per selezionare 4 Coordinatori Amministrativi Contabili, in categoria D1. Viene offerta assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Concorso Camera di Commercio di Modena: Cosa c’è da Sapere Il Bando richiede laurea triennale in materie economiche e giuridiche, o titolo di studio equivalente, esperienza nella mansione, capacità organizzative, padronanza della lingua inglese, cittadinanza italiana, conoscenza delle normative del sistema finanziario nazionale, nonché dei moderni sistemi informatici e di calcolo. Le Risorse ricopriranno una Posizione importante all’interno dell’Ente, si richiede pertanto, livello culturale adeguato, educazione, gentilezza, ... Leggi su posizioniaperte (Di giovedì 16 marzo 2023) La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura diha appena emesso un Bando diper selezionare 4 Coordinatori, in categoria D1. Viene offerta assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato.Camera di Commercio di: Cosa c’è da Sapere Il Bando richiede laurea triennale in materie economiche e giuridiche, o titolo di studio equivalente, esperienza nella mansione, capacità organizzative, padronanza della lingua inglese, cittadinanza italiana, conoscenza delle normative del sistema finanziario nazionale, nonché dei moderni sistemi informatici e di calcolo. Le Risorse ricopriranno una Posizione importante all’interno dell’Ente, si richiede pertanto, livello culturale adeguato, educazione, gentilezza, ...

