(Di giovedì 16 marzo 2023) ROMA –su Raiil Rai Tg, il telegiornale tutto dedicato ai ragazzi eragazze. A partire dal 17, il tg realizzato da Rainews24 in collaborazione con Raiviene promosso19.35 sul canale 42 (confermata la messa in onda delle 15.30 su Rainews 24, sempre ogni martedì e). Un telegiornale alternativo a quello degli adulti per i tanti ragazzi che vogliono comprendere i principali fatti della settimana. Il Tg, che è disponibile anche su RaiPlay, è frutto della collaborazione tra Rainews24, il canale all news della Rai, e Rai, la direzione Rai per i ragazzi. L’obiettivo è dedicare uno spazio di lettura dei fatti quotidiani con un linguaggio e una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Lopinionista : Cambia orario il Tg Kids, da venerdì 17 marzo alle 19.30 su Rai Gulp - IdeawebTV : Prima Categoria, cambia l’orario di inizio di Ama Brenta Ceva-Saviglianese - infoitsport : La Champions cambia l'orario di Lecce-Napoli? - Poppilin1 : @Na17302537Na @matteosalvinimi L'asilo non è obbligatorio, è facoltativo proprio perché non esiste un programma sco… - Agenparl : #Rai GULP - Cambia orario il TG KIDS - da venerdì 17 marzo alle ore 19.30 (su RaiNews 24 sempre alle ... - -

Per l'utenza, dunque,solo il luogo poiché l'resterà invariato: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato dalle 8.20 e sino alle 12.45. Gli utenti possono recarsi anche ...Inizierà alle 15.30 invece che alle 14.30 di domenica 19 marzo la sfida di campionato tra Ama Brenta Ceva e Saviglianese , sfida valida per la 25giornata di Prima Categoria. Invariato invece il ...... spesso costretto a rimanere a scuola oltre l'di lavoro per sorvegliare i bambini dei ... Cosa succederà se la situazione nonLa risposta del sindaco di Como Alessandro Rapinese non si è ...

Torna l'ora legale: quando spostare in avanti le lancette RomaToday

46' - CAMBIO FRIBURGO: entra Schmidt al posto di Eggestein ... le due squadre stanno per entrare in campo. 17:10 - Problema dell'ultim'ora per Allegri che ha dovuto registrare un problema fisico per ...Tassi Bce e mutui, ora che succede Rate su del 60%. Una famiglia su 4: "Fatica a pagare" ...