Calvo | «Pogba sa che la Juve è una famiglia che dà tanto ma anche che pretende tanto»

(Di giovedì 16 marzo 2023) Poco prima della partita di Europa League dellantus contro il Friburgo che deciderà il passaggio del turno, Francesco, Chief Football Officer dellantus, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: «Il ricorso sul caso plusvalenze che sarà discusso il 19 aprile? E’ importante per noi avere una data, almenola squadra saprà per cosa giocare le ultime gare del campionato. Era importante avere una data».fa i complimenti alle tre squadre italiane che sono arrivate ai quarti di Champions League: «Invoglio fare i complimenti alle italiane di Champions, un risultato storico per il calcio italiano. Siamo sicuramente indietro rispetto ad altri campionati, Inghilterra, Spagna eGermania. I risultati di queste settimane danno ...