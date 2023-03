Calhanoglu tra i migliori in Champions League | candidato MVP!

(Di giovedì 16 marzo 2023) Hakanè ormai un vero e proprio orgoglio per l’Inter di Simone Inzaghi, oltre a essere diventato un punto fermo di riferimento (vedi articolo). La, dopo il Porto, lo inserisce nei quattrodelle gare di ritorno degli ottavi. Il club esorta allora i propri tifosi a votarlo! ORGOGLIO? Lainserisce tra iquattro giocatori delle gare di ritorno degli ottavi di finale anche Hakan. Insieme al turco solamente Karim Benzema, Erling Haaland e Victor Osimhen. Il club allora, tramite Twitter, esorta i suoi tifosi a votare per il turco: «Hakanè stato inserito tra i candidati per il premio “Player of the Week”». .@hakanc10 è stato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Frances99584624 : RT @liottagio: L'Inter oggi è Hakan Calhanoglu. Giocatore pazzesco, regia illuminante ma anche perfetto sulla lettura difensiva delle linee… - MatthewScafo93 : #Onana, #Acerbi, #Darmian e #Calhanoglu ieri (e non solo ieri) tra i migliori in campo. Ci mancherebbe altro, con q… - gianlucarossitv : 15.3.2023 Con l'#Inter Hakan #Calhanoglu è MVP (Most Valuable Player) in #ChampionsLeague by #Uefa per la 3ª volta… - nicolettcariolo : RT @RiccardoDanna1: Siamo ai quarti di finale di #UCL! #Darmian e #Onana mostruosi, #Calhanoglu e #Mkhitaryan perfetti. L'#Inter è tra le… - liottagio : L'Inter oggi è Hakan Calhanoglu. Giocatore pazzesco, regia illuminante ma anche perfetto sulla lettura difensiva de… -

Dove vedere Napoli - Eintracht in tv La partitaNapoli ed Eintracht , valida per il ritorno ...è il migliore col Porto all'andata e anche al ritorno: è il terzo premio per lui. Solo uno ...Una sfida nella quale è la difesa a farla da padrone, con Darmian e Acerbi migliori in campole ... Subito dopo èa provarci con un mancino da posizione defilata ma la sfera termina ...Dopo il Milan, la seconda squadra italiana approdale ultime 8 formazioni della competizione. ... Al 63si inventa un lancio in profondità per Dimarco che da buona posizione in area ...

Inter, Calhanoglu: "Sogno una sfida Champions contro il Milan" Sky Sport

La vera differenza tra Antonio Conte e Simone Inzaghi ... Gli altri, quelli finora più incisivi, sono arrivati a zero: Onana, Calhanoglu e Mkhitaryan, Acerbi in prestito. Dunque è ingiusto criticare ...L'Inter starebbe ragionando su un centrocampo tutto italiano per la prossima stagione, con l'unica eccezione di Calhanoglu sulla mediana ... mossi diversi osservatori di alcune squadre di Serie A tra ...