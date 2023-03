Calendario sci alpino oggi: orari superG Soldeu 16 marzo, programma, tv, streaming, startlist (Di giovedì 16 marzo 2023) Dopo le due discese disputate ieri, oggi le Finali della Coppa del Mondo di sci alpino 2023 propongono i due superG. Sulle nevi del Principato di Andorra, quindi, si va a concludere la stagione delle prove veloci con la gara femminile che prenderà il via alle ore 10.00, mentre quella maschile scatterà alle ore 11.30. Iniziamo dalla gara femminile, quella che racchiuderà in sè i maggiori spunti di interesse. La classifica di specialità, infatti, è totalmente aperta e la Coppa sarà in palio proprio nell’ultima gara della stagione. Elena Curtoni comanda con 332 punti contro i 313 di Lara Gut-Behrami, i 307 di Cornelia Huetter ed i 306 di Ragnhild Mowinckel. Più staccata Federica Brignone con 288. In poche parole, tutto sarà ancora da decidere, con la valtellinese che cercherà di completare nel migliore dei modi la sua stagione in ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 marzo 2023) Dopo le due discese disputate ieri,le Finali della Coppa del Mondo di sci2023 propongono i due. Sulle nevi del Principato di Andorra, quindi, si va a concludere la stagione delle prove veloci con la gara femminile che prenderà il via alle ore 10.00, mentre quella maschile scatterà alle ore 11.30. Iniziamo dalla gara femminile, quella che racchiuderà in sè i maggiori spunti di interesse. La classifica di specialità, infatti, è totalmente aperta e la Coppa sarà in palio proprio nell’ultima gara della stagione. Elena Curtoni comanda con 332 punti contro i 313 di Lara Gut-Behrami, i 307 di Cornelia Huetter ed i 306 di Ragnhild Mowinckel. Più staccata Federica Brignone con 288. In poche parole, tutto sarà ancora da decidere, con la valtellinese che cercherà di completare nel migliore dei modi la sua stagione in ...

