Calendario Italiani Gruppi Show pattinaggio artistico 2023: programma, orari, streaming (Di giovedì 16 marzo 2023) Adesso è veramente tutto pronto. Tra meno di una settimana cominceranno al Pala Bigi di Reggio Emilia i Campionati Italiani riservati ai Gruppi Show e Precision- Coppa My Renty, primo evento di rilievo della stagione 2023 di pattinaggio artistico a rotelle. Un volta pervenute tutte le iscrizioni e i relativi depennamenti, l’organizzazione della rassegna di concerto con la FISR ha pubblicato il programma definitivo della competizione, in scena dal 23 al 26 marzo, che verrà ricordata per essere la prima ad utilizzare il Rollart anche per i Quartetti, Piccoli e Grandi Gruppi. L’inizio delle ostilità è fissato per le 16:00 di giovedì 23 marzo con la gara dei Quartetti Divisione Nazionale, segmento che lascerà poi spazio alla sfida dei Small Sincro (18:40) ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 marzo 2023) Adesso è veramente tutto pronto. Tra meno di una settimana cominceranno al Pala Bigi di Reggio Emilia i Campionatiriservati aie Precision- Coppa My Renty, primo evento di rilievo della stagionedia rotelle. Un volta pervenute tutte le iscrizioni e i relativi depennamenti, l’organizzazione della rassegna di concerto con la FISR ha pubblicato ildefinitivo della competizione, in scena dal 23 al 26 marzo, che verrà ricordata per essere la prima ad utilizzare il Rollart anche per i Quartetti, Piccoli e Grandi. L’inizio delle ostilità è fissato per le 16:00 di giovedì 23 marzo con la gara dei Quartetti Divisione Nazionale, segmento che lascerà poi spazio alla sfida dei Small Sincro (18:40) ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... steferrari85 : @ScuderiaFerrari Comunque i commenti mi ammazzano, da una parte gli italiani che stanno già tirando giù il calendar… - bicitv : FCI Bergamo: ufficializzato il calendario gare 2023 Spiccano gli italiani in pista juniores a #dalmine e quelli XCE… - OA_Sport : Calendario sci di fondo oggi: orari Sprint Drammen 2023, programma, tv, streaming, italiani in gara - - infoitsport : Calendario Mondiali short track 2023 oggi: orari X marzo, programma, tv, streaming, italiani in gara - infoitsport : Calendario Mondiali short track 2023 oggi: orari 9 marzo, programma, tv, streaming, italiani in gara -