Calendario Europa League 2023 oggi | orari giovedì 16 marzo | tv | streaming | programma Sky e TV8

(Di giovedì 16 marzo 2023) In archivio la Champions, si passa all’. Quest’, 16, è il momento del ritorno degli ottavi di finale, che decideranno quali sono le otto squadre che continueranno a giocarsi il secondo trofeo continentale. La Juventus darà il via alle danze alle ore 18.45, affrontando il Friburgo forte dell’1-0 dell’andata. Max Allegri non avrà a disposizione Paul Pogba, ancora alle prese con i suoi problemi muscolari, potrebbero seguirlo sia Leonardo Bonucci, che non ha ancora smaltito la botta alla gamba sinistra, che Federico Chiesa per il fastidio al ginocchio di settimana scorsa. Ci sarà però Angel Di Maria. In serata toccherà invece alla Roma, che vola in Spagna per affrontare la Real Sociedad. I baschi saranno armati fino ai denti per recuperare il 2-0 patito all’andata, con i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfc : ??Allegri: « Facciamo un passo alla volta. Pensiamo a passare il turno ed alla partita contro l'Inter. Andare avanti… - ciromagliulo26 : RT @Fra_zz: Ad #Allegri piace scherzare nelle conferenze stampa Però se fosse serio questa frase avrebbe dell'incredibile/sconcertante: 'An… - pol2187 : RT @MauOrbez1887: Magari sbaglio io, ma credo che l'allenatore della Juventus dovrebbe dire che l'Europa League, è una competizione da vinc… - icesare_ : RT @juventusfc: ??Allegri: « Facciamo un passo alla volta. Pensiamo a passare il turno ed alla partita contro l'Inter. Andare avanti in Euro… - RobertaFazio7 : RT @juventusfc: ??Allegri: « Facciamo un passo alla volta. Pensiamo a passare il turno ed alla partita contro l'Inter. Andare avanti in Euro… -

...prepara a disputare i play off per il quinto posto e dunque alla possibilità di giocare in... Ecco ilcompleto: 1giornata Play Off 5° Posto Credem Banca " Preliminari Giovedì 16 marzo ...Andare avanti inLeague, lo dico sempre, serve a riempire il, così ci alleniamo di meno, giochiamo di più e ci divertiamo'. In, l'Italia sta ottenendo ottimi risultati in ...Andare avanti inLeague, lo dico sempre, serve a riempire il, così ci alleniamo di meno, giochiamo di più e ci divertiamo". "Momentaneamente abbiamo fatto, sul campo, 53 punti " ...

Europa League, il calendario degli ottavi: gli orari delle partite di ritorno Sky Sport

La sfida non sarà infatti trasmessa in chiaro su TV8. Di seguito calendario e palinsesto per vedere in televisione o in streaming la sfida, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa ...Si annuncia un giovedì 16 marzo ricchissimo di calcio in tv. Saranno le Coppe europee, ovviamente, a dominare la scena con Europa League e Conference League che andranno ad eleggere le “migliori otto” ...