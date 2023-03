Calendario Conference League 2023 oggi | orari giovedì 16 marzo | tv | streaming | programma Sky e DAZN

(Di giovedì 16 marzo 2023) Ritornano gli ottavi di finale dicon tante sfide appassionanti e ancora in bilico. Niente ancora è deciso in quasi tutti i match della giornata e le squadre italiane devono cercare grandi prestazioni per poter passare il turno. Ad aprire le danze, alle 18.45, proprio la Fiorentina di Italiano che ha vinto all’andata grazie a un gol di Barak e adesso deve cercare di passare il turno sull’ostico campo del Sivasspor. Altri match in bilico sono quello tra Gent e Istanbul Basaksehir, terminato 1-1 all’andata, e Slovan Bratislava-Basilea, finito 2-2. Match già indirizzato invece Lech Poznan-Djurgarden, che ha visto prevalere la squadra polacca per 2-0 nella prima gara. Alle 21.00 scende in campo la Lazio di Sarri che deve cercare di rimontare l’1-2 dell’andata contro l’AZ Alkmaar. Non sarà facile, anche sapendo che domenica ad aspettare la ...

Alla vigilia della gara di ritorno degli ottavi di finale diLeague in casa dell'AZ Alkmaar, l'allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, prova ......degli ottavi diLeague, si è scagliato contro le istituzioni spiegando la necessità di fare turnover: 'Qualsiasi allenatore lo deve fare, soprattutto quando ti trovi in unfatto ...Alle ore 12 la Champions League, alle 13 l'Europa League e alle 14 laLeague. Per la Champions League, conduzione in studio affidata a Mario Giunta, in compagnia di Paolo Condò e ...

Si annuncia un giovedì 16 marzo ricchissimo di calcio in tv. Saranno le Coppe europee, ovviamente, a dominare la scena con Europa League e Conference League che andranno ad eleggere le “migliori otto” ...Serie A, Mondiale, futuro e Immobile: l'allenatore della Lazio ha parlato in conferenza in vista della sfida di Conference contro l'AZ Alkmaar ...