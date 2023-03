Calenda e i fischi al Congresso Cgil | “Volete All you need is love?” – Video

(Di giovedì 16 marzo 2023) (Adnkronos) – “Non potrei governare” con Pd, M5S e Sinistra “perchè non condivido la linea di politica estera”, dice Carloaldellacitando il sostegno all’Ucraina. La platea di Rimini rumoreggia, qualcunoa. Edal palco: “Regà,che ve racconto ‘all youis’ o come stanno le cose?”. E poi il leader di Azione aggiunge di non essere d’accordo con la critiche al Jobs Act: “Non è vero che il Jobs Act non ha creato posti di lavoro. E poi non sono assolutamente convinto delle politiche sull’ambiente di M5S e Pd”. L'articolo proviene da Italia Sera.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Fischi a Calenda dalla platea Cgil, lui la sfida: «Mai votato con la destra, non applaudite come pecoroni» - ilgiornale : L'opposizione alla corte di Landini. Per Calenda solo fischi e contestazioni. Dem e 5 Stelle lavorano al campo larg… - Herbert403 : RT @AdriMCMLXI: Doppia razione di fischi per Carlo Calenda al congresso della Cgil a Rimini. - giacDomenico : Fischi a Calenda dalla platea Cgil, lui la sfida: «Mai votato con la destra, non applaudite come pecoroni»… - HuffPostItalia : 'Pecoroni'. Aspettando Meloni, i fischi della Cgil se li becca Calenda -

dal palco: 'Regà, volete che ve racconto 'all you need is love' o come stanno le cose'. E poi il leader di Azione aggiunge di non essere d'accordo con la critiche al Jobs Act: 'Non è vero ...dal palco: "Regà, volete che ve racconto 'all you need is love' o come stanno le cose". E poi il leader di Azione aggiunge di non essere d'accordo con la critiche al Jobs Act: "Non è vero ...accetta però chiarisce: "Ma non governare insieme, non condivido la linea di politica estera, e su molti temi siamo agli antipodi".dai delegati. Schlein ci riprova: "Chiudiamoci in ...

Fischi a Calenda dalla platea Cgil, lui la sfida: «Mai votato con la destra, non applaudite come pecoroni» Corriere TV

RIMINI - I fischi sono per il leader di Azione Carlo Calenda, che risponde dando dei “pecoroni” ai sindacalisti della Cgil riuniti a Rimini. Gli applausi scroscianti sono rivolti alla neo segretaria ...Schlein propone di lavorare insieme. Calenda accetta però chiarisce: «Ma non governare insieme, non condivido la linea di politica estera, e su molti temi siamo agli antipodi». Fischi dai delegati.