Calciomercato | ManCity | clausola rescissoria Haaland spostata al 2025

Il futuro del norvegese si lega a quello di Guardiola MANCHESTER (INGHILTERRA) - Fino al 2025 chi vorrà Erling Haaland dovrà necessariamente passare dal Manchester City. Secondo "Catalunya Radio", la ...Il tedesco potrebbe non rinnovare e a quel punto il club andrebbe sullo juventino MANCHESTER (INGHILTERRA) - Il Manchester City spera di convincere Ilkay Gundogan a rimanere ma se il centrocampista ...Commenta per primo Dopo la vittoria del Mondiale con l'Argentina, il Manchester City ha iniziato i contatti per rinnovare il contratto di Julian Alvarez. Lo riporta il Times, secondo il quale ...

ManCity, Guardiola vuole blindare il nuovo pupillo | Mercato Calciomercato.com

