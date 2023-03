Calcio Napoli | storica qualificazione ai quarti di Champions

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tvdellosport : ?????????????? ?? ???????????????????? ?? ???????????????? Le immagini che arrivano live da piazza del Gesù a Napoli. Gli ultras tedeschi s… - ZZiliani : E sono due. Dopo il #Milan, l’#Inter. E domani al 99% col #Napoli saranno tre. Tre italiane tra le migliori 8 d’Eur… - localteamtv : Napoli, scontri tra tifosi dell'Eintracht Francoforte e le forze dell'ordine nel centro della città #Napoli… - CuoreIschitano : RT @CucchiRiccardo: Gestione perfetta della gara da parte del #Napoli. Da grande squadra. #Lobotka e #Kvaratskhelia disegnano calcio, #Osim… - ciak01 : RT @ParticipioPart: #Napoli alma mater. Accoglie il figliol prodigo che si pente, che passa dal lato oscuro del calcio alla via della luce.… -

. Dopo il 2 - 0 in trasferta all'andata, ilbatte l'Eintracht anche al ritorno degli ottavi di Champions League, al Maradona, per 3 - 0 con la doppietta di Osimhen (47' pt e 53') e il rigore che Zielinski si procura e trasforma al 64'. ...Zielinski viene atterrato in area da Sow e lo stesso polacco trasforma ildi rigore. La ... mentre i tifosi già pensano al sorteggio di venerdì che dovrà stabilire con quale avversaria il...Ilsi è qualificato per la prima volta nella sua storia ai quarti di finale di Champions League, battendo 3 - 0 l'Eintracht Francoforte al 'Maradona' dopo essersi imposto 2 - 0 nella gara dì ...

Riscrivere la storia azzurra, sembra questa la missione di Luciano Spalletti a Napoli. In Italia e in Europa. Non c’è due senza tre. E poi, proprio la capolista doveva tradire la Serie A Impossibile, ...Zielinski fa 3-0 su calcio di rigore e partita chiusa. Fine dei giochi e Napoli in paradiso.Mai nella sua storia, era arrivata ai quarti di finale. E il bello, come dicono a Napoli, deve ancora venire ...