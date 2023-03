Calcio | Mondiali femminili 2023 | il montepremi aumenta del 300%

Leggi su sportface

(Di giovedì 16 marzo 2023) Un aumento deldelper idifemminile, che per la prima volta saranno a 32 squadre. A tre mesi dalla rassegna iridata in Australia e Nuova Zelanda, è questo uno degli annunci del rieletto presidente Fifa Gianni Infantino. Sui diritti tv del torneo il numero 1 delmondiale tiene il punto e non è soddisfatto delle offerte: “Le donne meritano molto, molto di più – ha detto – e noi siamo lì per lottare per loro e con loro. Stiamo iniziando il viaggio storico verso la parità. Il nostro obiettivo è quello di essere in grado di ottenere la parità di retribuzione alla Coppa del Mondo maschile del 2026 e alla Coppa del Mondo femminile del 2027. Siamo fiduciosi di poterlo raggiungere”. Puntuale la soddisfazione del sindacato mondiale dei calciatori e delle calciatrici, il ...