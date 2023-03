Calcio: Manchester City, Alvarez rinnova fino al 2028 (Di giovedì 16 marzo 2023) Manchester, 16 mar. -(Adnkronos) - "Estensione del contratto assicurata per il nostro campione del Mondo!". Il Manchester City annuncia così il rinnovo di Julian Alvarez. Il 23enne attaccante argentino ha firmato fino al 30 giugno 2028, un anno in più rispetto alla precedente scadenza. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023), 16 mar. -(Adnkronos) - "Estensione del contratto assicurata per il nostro campione del Mondo!". Ilannuncia così il rinnovo di Julian. Il 23enne attaccante argentino ha firmatoal 30 giugno, un anno in più rispetto alla precedente scadenza.

