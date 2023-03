Calcio: Gianni Infantino è stato nuovamente rieletto come presidente della FIFA (Di giovedì 16 marzo 2023) Il governo mondiale del Calcio, ovvero la FIFA, non cambia il suo vertice massimo. Gianni Infatino infatti è stato rieletto – per acclamazione – alla presidenza della Federation International Football Association. “Vi amo tutti”, con queste telegrafiche parole il dirigente svizzero, ma di chiare origini italiane ci ha tenuto a ringraziare i 211 delegati riunitisi al Congresso FIFA in corso di svolgimento a Kigali, in Ruanda. Un mandato questo che proietterà Infantino sino al 2027, con il Mondiale 2026, da disputarsi in Canada, Stati Uniti e Messico, che diventerà il primo a 48 squadre. Il terzo corso di Gianni Infantino, 52 anni, può quindi iniziare: il fatto che fosse il candidato unico alla carica fa capire anche ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 marzo 2023) Il governo mondiale del, ovvero la, non cambia il suo vertice massimo.Infatino infatti è– per acclamazione – alla presidenzaFederation International Football Association. “Vi amo tutti”, con queste telegrafiche parole il dirigente svizzero, ma di chiare origini italiane ci ha tenuto a ringraziare i 211 delegati riunitisi al Congressoin corso di svolgimento a Kigali, in Ruanda. Un mandato questo che proietteràsino al 2027, con il Mondiale 2026, da disputarsi in Canada, Stati Uniti e Messico, che diventerà il primo a 48 squadre. Il terzo corso di, 52 anni, può quindi iniziare: il fatto che fosse il candidato unico alla carica fa capire anche ...

