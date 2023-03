Calcio femminile | i Mondiali 2023 non avranno il supporto dello sponsor Visit Saudi

(Di giovedì 16 marzo 2023) Ora è ufficiale. I Campionatidi, in programma quest’anno in Australia e Nuova Zelanda dal 20 luglio al 20 agosto, non saranno supportato dallo“, ente del turismo dell’Arabiata che vanta tra i suoi testimonial anche Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. La notizia è arrivata nel pomeriggio di giovedì 16 marzo direttamente da Gianni Infantino, appena rieletto Presidente della FIFA. Stando a quanto riporta l’agenzia di stampa ANSA, sembra che i due Paesi organizzatori non vedessero di buon occhio ilta, a causa certamente delle fortissime carenze in termini di diritti umani e civiliStato Arabo, denunciate anche dagli stessi ...

Ore 17:15 Intervista a Umberto Calcagno (presidente AIC) e Chiara Marchitelli (responsabileAIC). Registrazione video di "XIX congresso nazionale della CGIL "Il lavoro crea il ...'Visit Saudi', l'ente del turismo dell'Arabia Saudita, che ha Lionel Messi e Cristiano Ronaldo fra i suoi 'testimonial', non farà parte del panel di sponsor dei prossimi Mondiali di, in programma quest'anno in Australia e Nuova Zelanda. A comunicarlo è stato il presidente della Fifa, Gianni Infantino. La possibilità di avere un patrocinatore saudita non era ben ...La calciatrice ha subito stamani a Lione, in Francia, un intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore e sutura meniscale del ginocchio destro. "Questa mattina Martina Rosucci è stata ...

DICHIARAZIONI – «Vittoria bianconera in chiaroscuro, fase di involuzione della Juve concisa con i due gol, fase in cui la Samp ha espresso forse il miglior calcio della sua tribolata stagione».