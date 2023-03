Calcio | Europa League | Real Sociedad-Roma 0-0 dopo il primo tempo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : E sono due. Dopo il #Milan, l’#Inter. E domani al 99% col #Napoli saranno tre. Tre italiane tra le migliori 8 d’Eur… - ZZiliani : Questo è lo schifo del calcio italiano che da decenni istituzioni colluse ci ammanniscono. L’Italia proverà ancora… - FabioOffreda : RT @CucchiRiccardo: Sta succedendo qualcosa nel mondo #Ultras in Europa da qualche mese. Episodi inquietanti che mi auguro siano sufficient… - SpaceSerieA : ?? #Roma aggredita 'letteralmente' dal #RealSociedad. Calcio maschio ???. ??? L'Estadio Municipal de Anoetauna è una… - csch78 : RT @CucchiRiccardo: Sta succedendo qualcosa nel mondo #Ultras in Europa da qualche mese. Episodi inquietanti che mi auguro siano sufficient… -

'Devo ringraziare il mister per la grande opportunità, giocare in Champions League è davvero incredibile - ha spiegato Gatti a Sky Sport - Sono contento per il passaggio del turno, io cerco sempre di dare il massimo. Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, festeggia solo a metà dopo il 2 - 0 a Friburgo che ha spianato la strada verso i quarti di finale di Europa League. "Dobbiamo migliorare nella gestione della partita."

Europa League: in campo Real Sociedad-Roma, sfida per approdare ai quarti. Segui la cronaca testuale RaiNews

San Sebastian, 16 mar. -(Adnkronos) – Termina sullo 0-0 il primo tempo di Real Sociedad-Roma, match di ritorno degli ottavi di finale di Europa League, in corso di svolgimento alla Reale Arena di San ...La Juventus vince in casa del Friburgo e stacca il pass per i quarti di finale di Europa League. Durante il match ... precisamente al 57' in occasione di un calcio di punizione per il Friburgo in area ...