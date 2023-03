Calcio | Europa League | le formazioni di Friburgo-Juve | bianconeri con Vlahovic e Kean in attacco

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 16 marzo 2023), 16 mar. - (Adnkronos) - Sono state annunciate leufficiali dintus, match di ritorno degli ottavi di finale di, al via alle 18.45. Allegri sceglie la coppiain, in difesa c'è Gatti. Szczesny torna tra i pali, Locatelli in regia. NelGrifo parte dalla panchina. Questi gli 11 iniziali:(3-4-2-1): Flekken; Sildilia, Gulde, Ginter; Kubler, Eggestein, Hofler, Gunter; Holer, Gregoritsch, Doan. All: Streich.NTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic;. All: Allegri.