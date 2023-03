Calcio: Europa League, Friburgo-Juventus 0-1 dopo il primo tempo (Di giovedì 16 marzo 2023) Friburgo, 16 mar. - (Adnkronos) - La Juventus conduce 1-0 sul Friburgo al termine del primo tempo del match di ritorno degli ottavi di finale di Europa League, in corso di svolgimento all'Europa-Park Stadion della città tedesca. A decidere sin qui la partita il Calcio di rigore trasformato da Vlahovic al 45'. Tedeschi in dieci per l'espulsione di Gulde al 44' per doppia ammonizione. All'andata i bianconeri hanno vinto per 1-0. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023), 16 mar. - (Adnkronos) - Laconduce 1-0 sulal termine deldel match di ritorno degli ottavi di finale di, in corso di svolgimento all'-Park Stadion della città tedesca. A decidere sin qui la partita ildi rigore trasformato da Vlahovic al 45'. Tedeschi in dieci per l'espulsione di Gulde al 44' per doppia ammonizione. All'andata i bianconeri hanno vinto per 1-0.

