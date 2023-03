Calcio: Distrazione ai flessori coscia, Bastoni salta Inter - Juve (Di giovedì 16 marzo 2023) Il difensore nerazzurro si è infortunato nella gara col Porto MILANO - Niente Juventus per Alessandro Bastoni. Il difensore dell'Inter, uscito nel secondo tempo della sfida con il Porto, si è ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 16 marzo 2023) Il difensore nerazzurro si è infortunato nella gara col Porto MILANO - Niententus per Alessandro. Il difensore dell', uscito nel secondo tempo della sfida con il Porto, si è ...

