Calcio | D' Alessio | ' in un momento così magico per il Napoli fa male vedere scene di guerra**

Roma, 16 mar. (Adnkronos) - ''Fa male vedere scene che assomigliano più a quelle di una guerra, quando il calcio così come la musica, dovrebbe unire e creare solo momenti di festa e di gioia''. E' quanto dice Gigi D'Alessio all'Adnkronos sui violenti scontri di ieri tra i tifosi della squadra di calcio tedesca Eintracht Francoforte e quelli del Napoli, prima e dopo la partita di Champions League vinta da Napoli. ''Sono molto dispiaciuto che in un momento così magico per questa squadra e questa città accadano episodi come questi - prosegue il cantante - Il mio appello è quello di ricordare sempre che la violenza non deve e non può esistere in nessuna circostanza'', conclude. (di Alisa Toaff)

