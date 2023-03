**Calcio: Conference League, Sivasspor-Fiorentina 1-4, viola ai quarti** (Di giovedì 16 marzo 2023) Sivas, 16 mar. - (Adnkronos) - La Fiorentina batte 4-1 il Sivasspor e si qualifica ai quarti di finale di Conference League. Dopo il successo per 1-0 conquistato una settimana fa al 'Franchi', i viola si impongono anche al ritorno disputato al New 4 Eylul Stadium di Sivas. Al vantaggio dei padroni di casa con Yesilyurt al 35', replicano Cabral al 44', Milenkovic al 62', l'autogol di Goutas al 78' e Castrovilli all'89'. I turchi giocano in dieci dall'81' per l'espulsione di Arslan. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023) Sivas, 16 mar. - (Adnkronos) - Labatte 4-1 ile si qualifica ai quarti di finale di. Dopo il successo per 1-0 conquistato una settimana fa al 'Franchi', isi impongono anche al ritorno disputato al New 4 Eylul Stadium di Sivas. Al vantaggio dei padroni di casa con Yesilyurt al 35', replicano Cabral al 44', Milenkovic al 62', l'autogol di Goutas al 78' e Castrovilli all'89'. I turchi giocano in dieci dall'81' per l'espulsione di Arslan.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiSport : Calcio, ottavi di #Conference League: in campo #AzAlkmaarLazio. Obiettivo 'remuntada' per i biancocelesti che devon… - RaiNews : Calcio, ottavi di #Conference League: in campo #AzAlkmaarLazio. Obiettivo 'remuntada' per i biancocelesti che devon… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: La Fiorentina ora sogna in grande - Eurosport_IT : La 100ª vittoria nelle Coppe Europee della Fiorentina arriva in rimonta: 4-1 contro il Sivasspor ??… - Luxgraph : Festa Fiorentina! Vittoria per 4-1 a casa del Sivaspor che vale i quarti -