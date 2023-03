**Calcio: Conference League, Az Alkmaar-Lazio 2-1, biancocelesti fuori agli ottavi** (Di giovedì 16 marzo 2023) Alkmaar, 16 mar. - (Adnkronos) - Si chiude agli ottavi di finale la corsa della Lazio in Conference League. Dopo la sconfitta per 2-1 di una settimana fa all'Olimpico contro l'Az Alkmaar i biancocelesti perdono con lo stesso risultato anche all'Afas Stadion della città olandese. Identico anche l'andamento del punteggio con i capitolini che passano in vantaggio con Felipe Anderson al 22' ma subiscono la rimonta firmata da Karlsson al 28' e Pavlidis al 62'. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023), 16 mar. - (Adnkronos) - Si chiudeottavi di finale la corsa dellain. Dopo la sconfitta per 2-1 di una settimana fa all'Olimpico contro l'Azperdono con lo stesso risultato anche all'Afas Stadion della città olandese. Identico anche l'andamento del punteggio con i capitolini che passano in vantaggio con Felipe Anderson al 22' ma subiscono la rimonta firmata da Karlsson al 28' e Pavlidis al 62'.

