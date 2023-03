Calcio: Conference League, Az Alkmaar-Lazio 1-1 alla fine del primo tempo (Di giovedì 16 marzo 2023) Alkmaar, 16 mar. - (Adnkronos) - Termina in parità sul punteggio di 1-1 il primo tempo di Az Alkmaar-Lazio, ritorno degli ottavi di finale di Conference League, in corso all'Afas Stadion di Alkmaar. Al vantaggio dei biancocelesti con Felipe Anderson al 22', replica Karlsson al 28'. All'andata allo stadio Olimpico gli olandesi si sono imposti per 2-1. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023), 16 mar. - (Adnkronos) - Termina in parità sul punteggio di 1-1 ildi Az, ritorno degli ottavi di finale di, in corso all'Afas Stadion di. Al vantaggio dei biancocelesti con Felipe Anderson al 22', replica Karlsson al 28'. All'andata allo stadio Olimpico gli olandesi si sono imposti per 2-1.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Tutto facile per il Lech Poznan, il Basilea ha bisogno dei rigori: Tutto facile per il Lech Poznan, il Basilea ha b… - Dome689 : RT @fanpage: Episodio incredibile nel finale di gara tra Sivasspor e Fiorentina, partita che ha decretato la qualificazione dei viola ai qu… - fanpage : Episodio incredibile nel finale di gara tra Sivasspor e Fiorentina, partita che ha decretato la qualificazione dei… - sportmediaset : Incredibile: tifoso turco colpisce Bianco con un pugno al naso - RSIsport : ??? Il @FCBasel1893 tra le migliori otto in Conference League. L'unica compagine rossocrociata ancora impegnata nell… -