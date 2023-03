(Di giovedì 16 marzo 2023) Friburgo, 16 mar. - (Adnkronos) - "È il primo a non essere contento di questa situazione e di questo infortunio. Quando si parla di grandi giocatori tutto viene enfatizzato, ho letto grandi titoli e che lantus vorrebbe scaricarlo: assolutamente no. È arrivato qui quando aveva 19 anni, per lui è una famiglia ma siamo una famiglia che pretende tanto.dialil". Così Francesco, Chief Football Officer dellantus, ai microfoni di Sky Sportdel match di ritorno degli ottavi di finale di Europa League in casa del Friburgo, sul delicato momento di Paul, che in questa stagione ha raccolto solo due presenze a causa di numerosi infortuni. "Noi crediamo tanto in ...

"Avere la data della seduta del Collegio di garanzia del Coni - ha detto il responsabile dell'area sportiva della Juve Francesco- è molto importante per noi, in particolare per la squadra che potrà così finalmente definire gli obiettivi". Su Pogba: "Non lo scarichiamo, lui sa quanto teniamo a lui e quel che da lui ci ..."

Calcio: Calvo, ‘la Juve non vuole scaricare Pogba, speriamo di riaverlo al massimo prima possibile ... La Sicilia

Speriamo di riaverlo al massimo il prima possibile”. Così Francesco Calvo, Chief Football Officer della Juventus, ai microfoni di Sky Sport prima del match di ritorno degli ottavi di finale di Europa ...Questo ci dà una certezza”. Lo dice Francesco Calvo, Chief Football Officer della Juventus, ai microfoni di Sky Sport prima del match di ritorno degli ottavi di finale di Europa League in casa del ...