Calcio | azzurre tornano a Roma dopo 20 anni | 11 aprile amichevole con Colombia al ' Tre Fontane'

Roma, 16 mar. - (Adnkronos) - Sarà lo stadio 'Tre Fontane' di Roma a ospitare l'amichevole tra Italia e Colombia in programma martedì 11 aprile (orario da definire). Dopo 20 anni le azzurre tornano nella Capitale dove affronteranno per la prima volta in assoluto la nazionale sudamericana, che occupa la 27a posizione Ranking FIFA e che, come la squadra di Milena Bertolini, si è qualificata per il Mondiale in Australia e Nuova Zelanda in programma dal 20 luglio al 20 agosto. Archiviato con una vittoria sulla Corea del Sud il recente cammino nell'Arnold Clark Cup, il torneo disputato in Inghilterra che ha inaugurato il 2023 dell'Italia, la preparazione in vista della manifestazione iridata ripartirà tra meno di un mese da ...

