Cagliari | Ranieri | «I fischi mi fanno restare male | serve il sostegno per la Serie A»

(Di giovedì 16 marzo 2023) Claudio, allenatore del, ha parlato in conferenza in vista del match contro la Reggina: le sue dichiarazioni Claudio, tecnico del, ha parlato così in conferenza stampa.– «Sono rimastoper due motivi: avevo chiesto l’aiuto di tutti, da solo non riesco soprattutto quando le cose vannoe li le cose non stavano andando. Dal loro gol all’infortunio di Luvumbo non ci abbiamo capito nulla. La squadra ha iniziato bene, era accesa anche nel primo tempo. Dopo il gol loro la fretta ci ha portato a degli errori e in quei momenti va aiutata la squadra, il pubblico ovviamente può fare come vuole, ma se vogliamo provare a salire inil ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : #Cagliari, le parole di mister #Ranieri in conferenza stampa - mainas_fabrizio : RT @CagliariCalcio: ???? Mister Ranieri nel pre #RegginaCagliari: “Per raggiungere l’obiettivo dobbiamo restare tutti uniti, i tifosi sono il… - Pall_Gonfiato : #ranieri parla prima della gara contro #reggina #cagliari - psb_original : Cagliari, Ranieri: 'Ascoli? Avevo chiesto l'aiuto del pubblico. Il nostro leader? Viola' #SerieB - WiAnselmo : RT @Mediagol: Cagliari, Ranieri: “A Reggio come una gara playoff, servirà grande prestazione” -

A Reggio Calabria per ripetere la partita con l'Ascoli. Ma senza "tempi morti". È la sfida lanciata dal tecnico delClaudionella conferenza stampa dell'antivigilia della gara con la Reggina: "Sì è gara da playoff, ormai la classifica non mente, racconta quello che è successo in campionato - ha ...A due giorni dalla delicata sfida del Granillo contro la Reggina , il tecnico delClaudioparla in conferenza stampa: 'Il sistema di gioco per me varia a seconda dei calciatori che ho a disposizione e del loro stato di forma. Mancosu sta rientrando al top; Falco ...C'è da invertire assolutamente il trend ma non sarà facile neanche stavolta, perché al Granillo arriva unin forma. La squadra di Claudioha appena schiantato l'Ascoli alla Unipol ...

E adesso, occhio al Cagliari di Ranieri Tuttosport

Claudio Ranieri, tecnico del Cagliari, ha parlato così in conferenza stampa. FISCHI – «Sono rimasto male per due motivi: avevo chiesto l’aiuto di tutti, da solo non riesco soprattutto quando le cose ...Qualche cambiamento in più invece per il Cagliari, che potrebbe risultare più offensivo rispetto a quello visto con l’Ascoli. Possibile che Ranieri tolga un uomo a centrocampo per portare Prelec a far ...