Cade uno dei pilastri a sostegno del 41 bis per Cospito | ora non è più pericoloso

I magistrati del Riesame di Perugia hanno annullato l'ordinanza che disponeva la custodia cautelare per gli scritti mandati alla rivista "Il Vetriolo". La difesa: "Un importante passo in avanti". Il 24 il giudice di sorveglianza di Milano, che non ha competenza sulla revoca del carcere duro, decide se mandarlo ai domiciliari per motivi di salute

