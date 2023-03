Cadavere di un 84enne nascosto per 10 mesi in casa con i ventilatori accesi | indagato il figlio

(Di giovedì 16 marzo 2023) Il corpo di un anziano è stato scoperto nella suadi Corigliano d’Otranto, avvolto da alcune coperte sopra una brandina, con accanto dei. Dopo il ritrovamento, avvenuto mercoledì 15 marzo, i carabinieri hanno interrogato ildell’uomo, il 56enne Luigi Caracciolo, che ora risultadalla procura di Lecce per occultamento di. Il corpo dell’uomo, Antonio Caracciolo, era in avanzato stato di decomposizione e – secondo una prima ispezione del medico legale – potrebbe essere deceduto da dieci. Il sospetto degli inquirenti è che ilabbiala morte dell’anziano padre per continuare a riscuotere la sua pensione. Il 56enne è stato ascoltato dai carabinieri in caserma. Caracciolo ...

È indagato per occultamento di cadavere il 56enne Luigi Roberto Caracciolo, figlio dell'84enne Antonio il cui corpo è stato trovato in avanzato stato di decomposizione nella cucina della sua abitazione a Corigliano d'Otranto. Era su una brandina, avvolto in alcune coperte. Vicino al corpo c'erano dei ventilatori. La scomparsa dell'uomo era stata segnalata dai Vigili urbani.

Il cadavere di un 84enne in avanzato stato di scheletrizzazione è stato trovato questa mattina nella sua abitazione, in via San Lorenzo, a Corigliano d'Otranto.