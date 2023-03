Buriani: “Il Milan sbaglia partite davvero insospettabili” (Di giovedì 16 marzo 2023) Ruben Buriani ha espresso un proprio commento su quello che è il momento di forma attuale del Milan, che sbaglia partite insospettabili Leggi su pianetamilan (Di giovedì 16 marzo 2023) Rubenha espresso un proprio commento su quello che è il momento di forma attuale del, che

Buriani: "Milan, stagione altalenante. Sta sbagliando le partite trappola" Il Milanista Buriani: «Se ci fosse più continuità ci sarebbe più spettacolo» Ruben Buriani ha parlato ai microfoni di TMW del Milan e del campionato. Ecco le parole dell'ex rossonero: «Il Milan, poi, sbaglia alcune partite un po' insospettabili. Se ci fosse più continuità ci sarebbe più spettacolo e competizione». TMW Radio - Buriani: "Leao non è nei suoi ritmi, mi sembra intristito" Ruben Buriani, ex calciatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW Radio durante la trasmissione Piazza Affari soffermandosi anche su Rafael Leao: "Qualcosa nella testa di chi..."