Burgos Sassari | bimba nata prematura muore dopo 6 giorni | indagati la madre e i familiari

(Di giovedì 16 marzo 2023) Nessuna visita ginecologica durante la gravidanza, nessuna assistenza medica durante il parto. Probabilmente nessun tipo di cura neancheche laè venuta al mondo. E così,sei, quando i nonni hanno chiamato i soccorsi, per Giulia era troppo tardi. La bambina era già morta, probabilmente di fame. La piccola èin casa lo scorso giugno, ain provincia di, fra la 32esima e la 34esima settimana. Nell’abitazione vivono insieme la, di 29 anni, sua sorella e i genitori. Ora sono tuttiper abbandono di minore con conseguente morte della bambina. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la donna avrebbe partorito tra le mura domestiche, forse proprio per ...

Cosa è accaduto La triste vicenda della neonata arriva da, piccolo paese della regione storica del Goceano in provincia di. La bimba era venuta alla luce prima del tempo, all'incirca ...La piccola, nata a, in provincia di, era stata trascurata anche quando era ancora nel ventre della madre, che non si era mai sottoposta a una visita ginecologica né tantomeno a terapie ...La piccola è nata prematura in casa lo scorso giugno, ain provincia di, fra la 32esima e la 34esima settimana. Nell'abitazione vivono insieme la madre, di 29 anni, sua sorella e i ...

La 29enne, residente a Burgos, in provincia di Sassari, insieme con i genitori e la sorella, durante i mesi di gravidanza non si sarebbe mai sottoposta a una visita ginecologica ignorando quindi ...Era il 17 giugno del 2022 quando in un’abitazione di Burgos era stata ritrovato dai soccorritori il cadavere di una neonata di circa cinque giorni, la macabra scoperta era stata fatta dopo la chiamata ...