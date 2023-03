Bullismo, l'associazione 'Fare X Bene' in prima linea per aiutare i giovani (Di giovedì 16 marzo 2023) L'associazione 'Fare X Bene Onlus è attiva dal 2009 contro ogni forma di violenza e discriminazione, in particolare nei confronti di ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 16 marzo 2023) L'Onlus è attiva dal 2009 contro ogni forma di violenza e discriminazione, in particolare nei confronti di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... viviromatv : Il 19 marzo al parco Zoomarine in collaborazione con Lega Italiana di Calcio Balilla e Associazione contro il bulli… - francioniflli : Al via la II ediz. 'Fai gol con papà contro il bullismo e la discriminazione' il 19 marzo a Zoomarine in collaboraz… - OltreleColonne : Fai gol con papà contro il bullismo e la discriminazione, al via la II edizione a Zoomarine in collaborazione con L… - ElenaBaldassar5 : RT @yrys_1977: Vi do la buonanotte così...(presa da IG, di ACBS, associazione contro il bullismo)#jeru #jerulove ?????? - yrys_1977 : Vi do la buonanotte così...(presa da IG, di ACBS, associazione contro il bullismo)#jeru #jerulove ?????? -